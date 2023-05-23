Бассейн в брянской гимназии готов на 40%

Бассейн в гимназии №6 Брянска за три месяца отремонтирован на 40%. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Брянске продолжается ремонт спортзала и бассейна в гимназии №6 Брянска. Подрядчик ООО СК «Система» начал работы в марте. За неполные три месяца объект готов на 40%.

Так, в вестибюле здания начали укладывать напольную плитку. А в малом спортивном зале постелили деревянный пол. Потолок и стены отшпаклёвали. Также частично готовы подсобные помещения, раздевалки и кабинеты. Крыша бассейна тоже готова.

В помещении бассейна на стенах уложили яркую оригинальную плитку. Также смонтировали систему водоподготовку, которая будет очищать, обеззараживать и подогревать воду. В бассейне и малом спортзале рабочие монтируют систему вентиляции.

Контракт рассчитан до 28 августа. Стоимость работ — более 14 млн рублей.