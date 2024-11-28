Батальону «БАРС-Брянск» передали печенье и тепловые пушки. Об этом сообщили в городской администрации.

В расположение добровольческого отряда «БАРС-Брянск» партию гуманитарной помощи привезли представитель сети медицинских центров «Мой доктор» и депутат горсовета Виктор Корхов. Для бойцов они доставили 600 килограмм творожного печенья и две тепловые пушки по 9 кВт для обогрева столовой.

«Спасибо за помощь. Всё пригодится для БАРСа, для наших бойцов, чтобы у них были нормальные, человеческие условия. Нас согревают не только пушки, но и доброта людей, которые участвуют в благотворительной помощи», — отметил командир «БАРС-Брянск» Сергей Антошин.