Белорус пытался откупиться от брянской ГИБДД за провоз девяти узбеков

Он предстанет перед Клинцовским районным судом.

В Клинцовском районе в суд направили уголовное дело о покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД. На скамье подсудимых оказался 24-летний гражданин Республики Беларусь.

Как сообщает региональная прокуратура, в декабре 2020 года сотрудники ГИБДД остановили водителя у села Мартыновка в Клинцовском районе, на 150-м километре трассы Брянск – Новозыбков.

В машине незаконно находились девять граждан Узбекистана, нарушивших правила пересечения Государственной границы РФ.

Чтобы избежать административной ответственности, белорус положил в боковой карман правой передней двери служебной машины сотрудника ГИБДД 20 тысяч рублей. Тот от взятки отказался и позвонил в дежурную часть.

Водителя заключили под стражу, вскоре он предстанет перед судом.