Бесплатные показы фильма «Огород» пройдут в Брянске

Бесплатные премьерные показы фильма «Огород» и творческие встречи с авторами и артистами пройдут в двух брянских кинотеатрах.

В четверг и пятницу, 15 и 16 сентября, в Брянске бесплатно покажут новый фильм «Огород». Автор киноленты – кинорежиссер, сценарист и продюсер из Брянской области Лариса Садилова. В съемках участвовали народные артистки России Валентина Теличкина и Раиса Рязанова, а также актёры Брянского областного театра драмы им. А. К. Толстого, Брянского областного театра юного зрителя и Брянского областного театра кукол. Снимали фильм также на Брянщине.

Лента стала участником конкурсной программы 44-го Московского международного кинофестиваля. И при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках проекта «С любовью Брянщине!» в Брянске пройдут премьерные показы. Зрители также смогут встретиться с Валентиной Теличкиной, Ларисой Садиловой, актерами брянских театров и членами съемочной группы.

15 сентября в 16 часов фильм покажут в кинотеатре «Победа», а 16 сентября в 19.00 – в кинотеатре «Панорама».

Возрастное ограничение 6+.