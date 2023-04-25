Бессмертный полк пройдёт в Брянске в новом формате

Акцию «Бессмертный полк» в Брянске проведут в новом формате. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

В этом году традиционного Бессмертного полка в День Победы проводить не будут. Его заменит Бессмертный автополк. Портреты ветеранов Великой Отечественной войны предлагают разместить на заднем или задних боковых стеклах своего автомобиля. Главное – фотография не должна мешать обзору.

С помощью онлайн-конструктора на сайте акции «Бессмертный полк» можно оформить фото.