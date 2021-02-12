Бежицкий район Брянска расчищает от снега 21 единица техники

К ранее предоставленным сторонними организациями технике присоединились два частных погрузчика.

Улицы Бежицкого района Брянска продолжает чистить от снега 21 единица дорожной спецтехники.

Как сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине, в дополнение к ранее предоставленным сторонними организациями машинам на улицы Бежицы вышли два чатсных погрузчика, которые задействовали в вывозе снега.

Самосвалы и погрузчики расчищают заездные карманы. Их расчистку начали с улиц Ульянова и 3-го Интернационала. Два грейдера расширяют проезжую часть на дорогах первой категории, где движется общественный транспорт, еще один грейдер расчищает дороги в поселке Чайковичи.

На улицах Сталелитейной , Шоссейной и Флотской, Первомайском мосту, и в микрорайоне Автозаводец работают машины КДМ. На улицах Литейной, Ново-Советской, Молодой гвардии в помощь большой технике привлечен компактный роторный снегоуборщик.

Тракторы убирают снег на тротуарах.