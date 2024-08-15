Безработные жители Стародубского района узнали о службе по контракту от представителей военкомата. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости.

В центре занятости Стародубского района прошла встреча безработных граждан с представителями военного комиссариата Брянской области. Они рассказали присутствующим об условиях службы по контракту. Соискатели узнали о социальных льготах, профессиональной подготовке, перспективы карьерного роста. Их интересовали также медицинские требования к прохождению службы.