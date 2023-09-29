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На ярмарку вакансий в Брянске пришли более 100 соискателей

2023, 29 сентября 13:25 Общество
На ярмарку вакансий в Брянске пришли более 100 соискателей
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Более ста человек посетили ярмарку вакансий промышленных предприятий в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения. 

В  кадровом центре «Работа России» в Брянске прошла ярмарка вакансий.  Сотрудников искали восемь предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. Они предложили 150 рабочих мест. Представители предприятий рассказали об условиях работы, зарплате, гарантиях. 

Посетили ярмарку 126 человек. После бесед 87 человек получили приглашения на собеседования.

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