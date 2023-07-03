Благотворительная акция стартовала в Брянске
Благотворительная акция «Город — детям» стартовала в Брянске к новому учебному году. Об этом рассказали в городской администрации.
Уже более 20 лет в Брчнске проходит общегородская благотворительная акция «Город — детям». В преддверии 1 сентября, детям-сиротам, ребятам с ограниченными возможностями, школьникам из малообеспеченных семей, оставшимся без попечения родителей или попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию помогают подготовится к новому учебному году. Сотрудники администрации, депутаты горсовета, коллективы предприятий и неравнодушные жители собирают канцтовары и школьные принадлежности.
Итоги общегородской акции «Город — детям» подведут в сентябре.
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