Боец СВО встретился с брянскими школьниками

Боец СВО провёл урок с брянскими школьниками. Об этом рассказали в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

Брянский филиал фонда «Защитники Отечества» организовал «Урок мужесва» в школе №4 областного центра. С ребятами встретился военнослужащий Денис Ситников. Он рассказал о службе в армии и своём участии в специальной военной операции.

«Благодарим ветерана и наш филиал фонда за то, что всегда идут нам навстречу, помогают растить новое поколение в духе патриотизма и любви к своей Родине», — подчеркнула завуч школы Татьяна Холомеева.