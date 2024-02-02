Боец СВО встретился с брянскими школьниками
Боец СВО провёл урок с брянскими школьниками. Об этом рассказали в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.
Брянский филиал фонда «Защитники Отечества» организовал «Урок мужесва» в школе №4 областного центра. С ребятами встретился военнослужащий Денис Ситников. Он рассказал о службе в армии и своём участии в специальной военной операции.
«Благодарим ветерана и наш филиал фонда за то, что всегда идут нам навстречу, помогают растить новое поколение в духе патриотизма и любви к своей Родине», — подчеркнула завуч школы Татьяна Холомеева.
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