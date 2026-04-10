Брянский вокалист стал лауреатом международного вокального конкурса «Шаг вперед»

2026, 10 апреля 18:01

Брянский вокалист стал лауреатом международного вокального конкурса «Шаг вперед». Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.

На прошлой неделе в Москва в Академии Игоря Крутого состоялся международный вокальный конкурс «Шаг вперед». Победителями и призёрами стали 44 человека из разных регионов. В жюри конкурса вошли легендарный композитор Игорь Крутой и музыкальный продюсер всех сезонов «Битвы талантов», член жюри «Детского Евровидения» Константин Работов.

Солист студии эстрадного вокала «Дилижанс» Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина Арман Мнацаканян завоевал диплом лауреата III степени. Также вокалист получил особый приз. Он сможет записать фонограммы одного музыкального произведения в профессиональной звукозаписывающей студии.