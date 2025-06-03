Более 100 детей из Брянки отдохнут в брянском лагере

Более 100 детей из Брянки отдохнут в брянском летнем лагере «Лесной». Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

В детском оздоровительном комплексе «Лесной» в лагере «Огонёк» стартовала первая смена. Отдыхать на каникулах там будут школьники областного центра, а также 113 мальчишек и девчонок из подшефного города Брянка Луганской Народной Республики.

1 смена в лагере называется «#ЖивиДружбой». В первый день в лагере прошёл Марафон знакомства «Привет, Огонёк» и общелагерная игра «Будем знакомы». Также для ребят организован полигон счастливого детства «Мы Вам рады!».

На смене школьники поучаствуют в творческих и спортивных мероприятиях, мастер-классах и экскурсиях.