2026, 06 мая 12:47

Более 100 тысяч тюльпанов расцвели в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Минувшей осенью специалисты дорожного управления в клумбы в городе Брянске высадили 106 000 луковиц тюльпанов. С приходом тепла жителей радуют цветы всех расцветок на разворотных автомобильных кольцах на Самолёте, телецентре и мясокомбинате, на улицах Советской, Флотской, Ульянова, в историческом центре Брянска, на Набережной, на Новостройке, на проспекте Героев, в парках, скверах и \ других местах.

В настоящее время сотрудники «Зелёного хозяйства» дорожного управления приступили к посадке летних цветов. Специалисты планируют вырастить более 300 000 бегоний, петуний, цинерарий, колеусов и других растений.