Более 130 деревьев высадят в Володарском районе Брянска в рамках предпраздничной акции. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Акция «Брянск зелёный» пройдёт в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Володарском районе 18 апреля. Участвовать в ней будут сотрудники районной администрации, волонтёры Победы», семьи участников СВО, военнослужащие, работники предприятий, студенты, спортсмены и неравнодушные жители.

Они высадят деревья в сквере имени Ленина, на улицах Тельмана, Пушкина, Димитрова. Общественные пространства украсят 130 молодых клёнов, рябины, берёзы и липы.

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