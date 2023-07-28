Более 150 животных из брянского приюта нашли дом

За два года более 150 животных из брянского приюта нашли новый дом. Об этом рассказали в городской администрации.

Уже два года в Брянске работает муниципальный приют для животных. Там в настоящее время живут 140 собак. На днях там установили 10 вольеров для карантинных животных. А на следующей неделе в приюте планируют открыть ещё 20 «комнат», рассчитанных на двух собак.

«Большинство наших постояльцев попадают к нам сломленными, обиженными человеком — выброшенные на улицу, нередко раненые. Здесь они немного приходят в себя, заново учатся доверять людям. У некоторых находятся новые хозяева, которые души в них не чают, как будто всегда были вместе», — рассказал директор учреждения Сергей Антонов.

За два года новый дом обрели более 150 животных из приюта.