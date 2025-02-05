Более 180 тысяч человек воспользовались услугами МФЦ в Брянске за год. Об этом сообщили в городской администрации.

На оперативном совещании в мэрии обсудили работу многофункциональных центров. В Брянске МФЦ работают в Володарском, Бежицком и Фокинском районе. Для заявителей предусмотрено 51 окно приёма и выдачи документов.

В минувшем году многофункциональные центры в Брянске приняли более 180 тысяч заявителей. Они получили свыше 103 тысяч услуг. .