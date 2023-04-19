Более 200 обращений принял брянский Комитет семей воинов Отечества

За три месяца работы брянский Комитет семей воинов Отечества принял более 200 обращения от семей военнослужащих.

В январе 2023 года в Брянске открылся региональный штаб Комитета семей воинов Отечества. Организация оказывает психологическую и юридическую поддержку участников спецоперации и их семей.

«За три месяца работы в штаб Комитета поступило более 200 обращения от семей, родных и близких наших бойцов по юридическим, социальным вопросам, оказанию психологической, духовной поддержки. При содействии Комитета в соответствие с федеральным законодательством двое многодетных отцов, призванных в рамках частичной мобилизации, вернулись домой. Благодаря помощи высококвалифицированных юристов, десятки обращений по вопросам получения выплат решены положительно. Порядка 25 заявлений по аналогичным вопросам находятся в работе, готовятся обращения в профильные ведомства», – рассказала руководитель реготделения комитета Марина Седнева.