Более 23 тысяч брянцев проголосовали за ремонт мемориала на улице Почтовой. Об этом сообщили в городской администрации.

В этом году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» в 17 муниципальных образованиях Брянской области благоустроили 17 общественных территорий.

В Брянске работы прошли на улице Почтовой. За реконструкцию воинского мемориала проголосовали более 23 тысяч жителей.

Всего в Брянской области за время работы проекта в порядок привели 264 общественные территории и 1120 дворов.