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ЖКХ

Более 25 тысяч квадратных метров травы скосили за выходные в Брянске

2026, 30 июня 09:35
Более 25 тысяч квадратных метров травы скосили за выходные в Брянске
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Более 25 тысяч квадратных метров травы скосили за выходные в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В минувшие выходные в Брянске продолжали работать дорожные службы. Специалисты скосили почти 25 500 квадратных метров травы.

Косари трудились на улицах Луначарского, Пролетарской, Объездной и Ильи Иванова в центре города, Комсомольская и Куйбышева в Бежицком районе. Рабочие также  очистили обочины проезда от проспекта Станке Димитрова к госпиталю ветеранов и проспекта Московского в районе кольца Мясокомбината, а также привели в порядок газоны в сквере Литий. 

Накануне бригады работали на улицах Степная, Амосова, Визнюка, Союзная, Медведева, Транспортная и Коминтерна,в сквере Игната Фокина в посёлке Белые Берега.

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