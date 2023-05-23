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Более 2500 домов Брянска подготовят к новому отопительному сезону

2023, 23 мая 14:36 Общество
Более 2500 домов Брянска подготовят к новому отопительному сезону
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Более 2500 многоквартирных домов Брянска подготовят к новому отопительному сезону. Об этом сообщили в городской администрации.  

Прошлый отопительный сезон в областном центре начался 13 сентября 2022 года. За пять дней в городе запустили 40 котельных.  За сезон в городе заменили 265 метров трубопровода на 24 объектах. Теплов домах жителей отключили 22 апреля 2023 года. 

«В целом, можно сказать, что отопительный сезон прошёл без серьёзных технологических сбоев. Но не обошлось без аварийных ситуаций.  Нам предстоит масштабная работа по модернизации теплоснабжения в городе. Жители Брянска должны получать качественные коммунальные услуги, и нам необходимо их этим обеспечить. В текущем году на капитальный ремонт муниципальных теплотрасс предусмотрено более 4 млн рублей», — отметил первый заместитель главы Брянской городской администрации Станислав Кошарный.

С 1 июля начнут готовить жилищный фонд и объекты теплоснабжения к новому отопительному сезон. Специалисты проверят 2567 многоквартирных домов, проведут опрессовку и промывка трубопроводов систем отопления.

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