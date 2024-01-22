Более 2500 тонн снега вывезли дорожники с улиц Брянска

За выходные дорожники вывезли с улиц Брянска более 2 500 тонн снега. Об этом сообщили в городской администрации.

В минувшие выходные коммунальщики в две смены работали на дорогах областного центра. Улицы убирали 20 КДМ, 12 погрузчиков и шесть самосвалов. Из города работники вывезли более 2 500 тонн снега. Кроме того, для борьбы с гололёдом на улицы высыпали 920 кубометров пескосоляной смеси.

«Большую помощь в уборке проспекта Героев и улицы Калинина нам оказали сотрудники ГИБДД. Экипажи с проблесковыми маячками сопровождали колонну наших машин, на перекрестках с круговым движением работали патрульные», — рассказал главный инженер дорожного управления города Брянска Артур Якубо.