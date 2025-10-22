Более 27 миллионов пассажиров воспользовались автобусами в Брянске в 2025 году

Более 27 миллионов пассажиров воспользовались автобусами в Брянске за 9 месяцев 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Автобусами Брянского городского пассажирского автотранспортного предприятия за 9 месяцев 2025 года воспользовались свыше 27 миллионов человек. Для них на 33-х маршрутах в будние дни работает 186 машин.

Руководитель предприятия Александр Андросенко отметил, что к концу года число пассажиров городских автобусов превысит 36 миллионов.