Мэр Брянска исполнил новогоднюю мечту пятилетнего Ромы Новикова

2025, 24 декабря 16:37

Мэр Брянска исполнил новогоднюю мечту пятилетнего Ромы Новикова в рамках акции «Ёлка желаний». Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Неделя осталась до Нового года, а в Брянске уже исполняются мечты юных горожан. Накануне пятилетнему Роме Новикову пришёл подарок от главы Брянской городской администрации Александра Макарова. Мэр снял шар с именем мальчика с «Ёлки желаний». Дед Мороз со Снегурочкой, а также руководитель комитета по делам молодёжи, семьи, материнства и детства Григорий Садовский передали малышу игровой стол-трансформер. Теперь Рома вместе со старшей сестрой Викой смогут играть в аэрохоккей, баскетбол, дартс и гольф не выходя из дома.

Мэр Александр Макаров также исполнил желание Софии Лобаной из села Перетин. Дед Мороз и Снегурочка принесли её умную колонку «Алиса». А в Севск к девятилетней Александре к Новому году приедет желанный самокат.