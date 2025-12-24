Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Премии лучшим работникам культуры и искусства вручили в Брянске

2025, 24 декабря 16:43
Премии лучшим работникам культуры и искусства вручили в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.  

В зале Брянской городской администрации прошла 15-я церемония вручения муниципальной премии лучшим работникам культуры и искусства. Лауреатов выбирали в четырёх номинациях: «Лучший руководитель», «Опора и авторитет», «Профессионал» и «Перспектива». Денежные сертификаты на 50 тысяч рублей получили 30 представителей творческих профессий. 

«Всё, что вы делаете – на пользу нашему городу. Ваша работа направлена на совершенствование человека. Особенно важен вклад в детей. Вы вытаскиваете их из иллюзорного мира гаджетов, помогаете стать последователями нашей русской культуры. Не забываете и пенсионеров – через творческий обмен заполняете их мир увлечениями. Спасибо вам за вашу работу, за важный вклад в нравственное воспитание молодёжи», — сказал  глава горадминистрации Александр Макаров.

