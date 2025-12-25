Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
ЖКХ

Переулок Депутатский отремонтировали по нацпроекту в Брянске

2025, 25 декабря 12:34
Переулок Депутатский отремонтировали по нацпроекту в Брянске в 2025 году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.  

В Бежицком районе Брянска в 2025 году обновили переулок Депутатский. Подрядная организация ООО СК «Стройгрупп» отремонтировала дорогу с кольцевым пересечением по улице Литейной. 

Рабочие уложили асфальтобетонное покрытие, построили тротуары и сделали светодиодное освещение. На дороге появилось новое пешеходное и барьерное ограждение. На пешеходных дорожках и на остановках общественного транспорта подрядчик уложил тактильное покрытие. Ждать автобусы пассажиры будут в новых автопавильонах. 

Кроме того, специалисты установили новые светофоры и дорожные знаки, а также нанесли разметку термопластиком со световозвращающими элементами.  Ремонт сделали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

