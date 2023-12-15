Более 30 машин чистили улицы Брянска от снега всю ночь

Более 30 машин чистили улицы Брянска всю ночь во время снегопада. Об этом сообщили в городской администрации.

Брянск попал в эпицентр мощного снегопада. Ночью на улицах работали 20 КДМ, восемь погрузчиков и шесть тракторов.

«Минувшей ночью снег мы не вывозили, главной нашей задачей была расчистка дорог. Всю технику мы направили на уборку улиц, по которым утром пошёл общественный транспорт, расчищали подъезды к детским садам, школам, больницам и другим социально важным объектам», — рассказал главный инженер дорожного управления города Брянска Артур Якубо.

С раннего утра дворники начали расчищать проходы к школам и садикам, лестницы, остановки. Также пешеходные дорожки откапывали в городских парках. Там работали 30 человек и техника.