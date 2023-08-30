В этом году более 31 млн рублей выделили на работу с бездомными собаками в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Бежицком районе Брянска на улице Почтовой работает приют для бездомных животных. На работу с безнадзорными собаками в этом году выделили более 31 миллиона рублей. Там работают 13 человек.

На улицах специалисты приюта отловили почти семь тысяч безнадзорных животных. После стерилизации большинство выпустили на волю. 170 собак обрели новых хозяев.

«Волонтеры и защитники животных — наши союзники и друзья. Активисты приходят в приют. Кормят наших собачек, ухаживают за ними. Помогают пристроить в добрые руки. На каждое животное заводится документация: где, кем отловлено, есть ли заболевания, какая оказана помощь. Операции по стерилизации проводятся ветеринарами на хорошем оборудовании под наркозом», — рассказал директор МБУ «Дорожное управление» города Брянска Михаил Кастюшин.