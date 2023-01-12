Более 360 млн рублей потратят на брянские учреждения культуры

В этом году на модернизацию учреждений культуры Брянской области потратят более 360 млн рублей. Об этом рассказали в региональном департаменте культуры.

В этом году по региональному проекту «Культурная среда» из бюджетов различного уровня более 360 млн рублей направят на модернизацию учреждений культуры. В частности, а Брянской области отремонтируют шесть домов культуры в сельской местности, две детских школ искусств и одного муниципального музея. Также в Почепе начнут строить Центр культурного развития. В Брянске появится модельная библиотека.

Кроме того, инструменты и литературу получат четыре детских школ искусств. Оснастят новым оборудованием также и четыре муниципальных музея и областной Театр драмы. А в здании областного ТЮЗа начнётся реконструкция.