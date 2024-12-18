Более 400 тонн снега вывезли из Брянска за сутки

Более 400 тонн снега вывезли коммунальщики с улиц Брянска за минувшие сутки. Об этом сообщили в городской администрации.

Брянские городские службы активно занимаются уборкой дорог. В ночь на 18 декабря улицы от снега и льда очищали 23 КДМ, четыре погрузчика и четыре грейдера. Утром спецтранспорта стало больше: 24 КДМ, 11 погрузчиков, 17 самосвалов, 12 тракторов и пять грейдеров. За минувшие сутки дорожники вывезли более 400 тонн снега. Почти 800 кубометров пескосоляной смеси высыпали на проезжую чатсь для предотвращения наледи.