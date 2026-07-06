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Культура

День рождения Брянской области отметили в Майском парке

2026, 06 июля 09:47
День рождения Брянской области отметили в Майском парке
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День рождения Брянской области отметили в Майском парке фестивалем декоративно-прикладного искусства. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

 

Накануне Брянская область отметила 82-ю годовщину со дня образования. В честь этого события в Майском парке в областном центре открылся проект декоративно-прикладного искусства «Родные окна. История земли моей». Гости праздника узнали историю уникальных резных наличников из разных районов области. На «Ремесленной улице» были представлены деревянные украшения окон Брянского, Гордеевского, Злынковского, Карачевского, Клинцовского, Красногорского, Почепского, Севского, Суражского районов и Стародубского муниципального округа. Также посетители познакомились с творчеством народных мастеров и услышали выступления музыкальных коллективов.

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