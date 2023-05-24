Более 4500 брянских девятиклассников сдадут ГИА

Более 4500 брянских девятиклассников пройдут государственную итоговую аттестацию. Об этом сообщили в городской администрации.

Выпускников 9-х классов ожидает государственная итоговая аттестация (ГИА). 4553 ребят из Брянска уже получили «зачёт» за итоговое собеседование по русскому языку и получили допуск к экзаменам

Школьники сдадут обязательные русский язык и математике (6 и 9 июня), а также два предмета по выбору. Первый экзамен пройдет уже 24 мая.