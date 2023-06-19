Более 500 брянских выпускников сдали устный ЕГЭ по иностранным языкам

Более 500 брянских выпускников сдали устную часть ЕГЭ по английскому, немецкому и французскому языкам. Об это сообщили в региональном департаменте образования.

Выпускники Брянской области сдали устную часть единого государственного экзамена по иностранному языку. 495 человек выбрали английский язык, четверо – немецкий и двое – французский язык. В регионе работали 14 пунктов проведения экзаменов.