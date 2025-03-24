Более 530 тонн песка вывезли из Брянска в выходные. Об этом сообщили в городской администрации.

Дорожное управление Брянска наводит уборку на улицах. В минувшие выходные в город выехали четыре «Бродвея», четыре дорожных пылесоса, два погрузчика и три самосвала. А лопатами и мётлами песок убирали около 60 сотрудников. Всего за выходные убрали Славянский мост, проспекты Станке Димитрова, Героев и Московский. Техника и люди работали на улицах Горького, Арсенальской, Бежицкой, Октябрьской, Дуки, Абашева, Димитрова, Никитина, Рылеева, 2-й Мичуринской, Ульянова, Литейной, XXII Съезда КПСС, Бурова, III Интернационала и Шолохова. Из города вывезли более 530 тонн песка.