Более 5,6 тысячи первоклассников сели за парты в Брянске

В регионе прошли торжественные линейки.

1 Сентября в Брянской области прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. В этом году из-за пандемии линейки провели только для учеников 1-х, 9-х и 11-х классов. Остальные школьники приняли участие в праздничных классных часах.

Как сообщает городская администрация, в новом учебном году в школах города Брянска за парты сели 53 306 детей – на 1283 больше, чем в прошлом. Из 5645 первоклассников сформировали 218 классов. Детские сады в этом году будут посещать 26 170 детей.

В 2021 году стипендию в Брянске получат 200 одаренных детей.