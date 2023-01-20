Более 7 тыс брянцев искупались в проруби в Крещение

В купелях Брянской области на Крещение окунулись более 7 тысяч человек. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Крещенские купания в Брянской области продолжались с 18 по 19 января. Безопасность верующих охраняли 428 спасателей, 169 полицейских и 119 медиков.

Для жителей организовали 56 купелей. В них окунулись 7215 человек. В прошлом году эта цифра была меньше – 6566.

В Брянске купание было организовано только на техническом пруду ГРЭС в посёлке Белые Берега. Купель посетили 366 человек.