Более 700 человек пришли на ярмарку вакансий в Брянске

Более 700 человек пришли на Всероссийскую ярмарку вакансий в областном центре. Об этом сообщили в городской администрации.

Промышленные и агропромышленные предприятия Брянской области поучаствовали в региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Она проходила в офлайн и онлайн-формате. К акции присоединились около 720 соискателей и 2330 студентов.

В Брянске ярмарка прошла в Кадровом центре «Работа России». Её посетили более 700 человек. Им предложили вакансии, проконсультировали о переобучении и господдержке. Также некоторые смогли сразу пройти собеседование с несколькими работодателями, получить консультацию по составлению резюме и по открытию собственного дела.