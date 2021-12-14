Более 8 тысяч детей родились в Брянской области с начала года

В 1917 семьях появился третий и последующий ребёнок.

Финансовую поддержку семей при рождении детей обсудили в областном Правительстве.

По данным ЗАГСа Брянской области, за 11 месяцев 2021 года в регионе родились 8 395 детей. В том числе 1917 — третьих и последующих.

Ежемесячную выплату при рождении первого ребёнка получили 11 749 семей. В Брянской области её размер в этом году составляет 11 206 рублей. Ещё 7723 человека получили дополнительное пособие на новорожденного в сумме 10 тысяч рублей.

Поддержали материально и 1 630 многодетных семей. Выплата при рождении четвёртого и последующего ребёнка составляет 10 тысяч рублей.