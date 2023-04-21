Более четырех километров сетей проложат в деревне Городцы

Более четырех километров водопроводных сетей проложат на четырёх улицах в деревне Городцы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По программе «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» в деревне Городцы Трубчевского района модернизируют водопровод. Строителям подрядной организации предстоит проложить порядка 4 км 450 м сетей водоснабжения. Он пройдут по улицам Трубчевской, Ленина, Кирова и Набережной и переулку Набережному.

На работы потратят более 13 826 тысячи рублей. Закончить их должны до конца июня.