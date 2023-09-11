Более четырех тысяч брянцев пришли на субботник

Более четырех тысяч человек поучаствовали в субботнике в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске прошел общегородской субботник. Город убирали ко приближающимся праздникам 17 сентября.

Преображали город в субботу коммунальщики, сотрудники предприятий и организаций, неравнодушные жители. На уборку вышли 147 специалистов Дорожного управления Брянска,

488 представителей управляющих компаний города, 549 специалистов учреждений образования и 852 работника различных предприятий и организаций. Всего в субботнике поучаствовали 4368 человек. С улиц вывезли 317 кубометров мусора.