Более двух тысяч брянцев остались без холодной воды

Более двух тысяч жителей Брянска остались без холодной воды из-за ремонта на водопроводе. Об этом сообщили в городской администрации.

В домах №136, 146, 146а, 148, 150 по улице Почтовой в Брянске отключили холодную воду. Без ценного ресурса остались более 2200 человек.

Оказалось, что на водопроводе произошла авария. Бригада городского водоканала экстренно меняет задвижки. Жителей попросили отнестись с понимание к коммунальной проблеме.