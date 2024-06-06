Более двух тысяч брянских выпускников сдали обществознание

Более двух тысяч брянских выпускников сдали ЕГЭ по обществознанию. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

В Брянской области продолжается основной период итоговой аттестации. Более 3,3 тысяч выпускников сдали ещё два предмета. Так, обществознание выбрали 2454 человек, а физику – 889. Экзамены прошли в 45 пунктах.

Результаты станут известны до 20 июня. Для поступления в высшие учебные заведения выпускникам необходимо набрать минимум 42 балла по обществознанию и 36 – по физике.