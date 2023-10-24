Более двухсот будущих медиков посвятили в студенты брянского колледжа

Более двухсот человек посвятили в студенты брянского колледжа. Об этом рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

В Брянском базовом медицинском колледже прошло посвящение в студенты «Погружение — 2023». Традиционное театрализованное представление провели студенты группы 311фм9.

В этом году в колледж пришли 242 человека. После выступления они дали клятву с честью нести звание студента и посвятить жизнь благородному делу борьбы за здоровье людей.