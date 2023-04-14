Более двухсот домов отремонтируют в Брянской области

В этом году более двухсот домов в Брянской области вошли в программу капитального ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Программа капитального ремонта реализуется в Брянской области девять лет. В неё включены. 6 340 многоквартирных домов, в которых проживает более 500 тысяч человек. Все их приведут в порядок до 2043 года.

На сегодняшний день капремонт прошёл в 2 398 многоэтажках. На работы потратили 6,7 млрд рублей. А в этом году запланирован ремонт ещё в 200 домах