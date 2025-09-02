Более километра улицы Малыгина обновят в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Советском районе Брянска стартовал капитальный ремонт улицы Малыгина. Более километра дороги в порядок приводит подрядная организация ООО СК «Стройгрупп».

Рабочие уже уложили первый слой асфальтобетонного покрытия и приступили к обустройству верхнего. Также специалисты отремонтируют водоотводной лоток, чтобы дождевая вода не скапливалась на проезжей части. Освещать улицу будут новеы фонари со светодиодными светильниками. Для безопасности на дороге подрядчик установит искусственную неровность, поставит знаки и нанеёт разметку.

Ремонт делают по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».