Более семи тысяч брянских девятиклассников сдали первые экзамены

Более семи тысяч девятиклассников Брянской области сдали первые три экзамена. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

В Брянской области стартовал основной период проведения государственной итоговой аттестации для выпускников девятых классов. В первый день свыше 5 тысяч ребят сдали биологию, около 1200 человек – физику и более 600 – историю. Экзамены прошли в 92 пунктах.

«Мы очень стараемся, чтобы экзамены прошли в спокойной доброжелательной обстановке. Проводилось много тренировочных мероприятий, поэтому те, кто учился, вполне справятся с заданиями», – подчеркнула руководитель пункта в школе № 1 Брянска Светлана Сурменок.

Экзамены прошли без нарушений. Результаты станут известны до 7 июня 2023 года.