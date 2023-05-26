Город32

Более семи тысяч брянских девятиклассников сдали первые экзамены

2023, 26 мая 14:34 Общество
Более семи тысяч брянских девятиклассников сдали первые экзамены
Источник фото

Более семи тысяч девятиклассников Брянской области сдали первые три экзамена. Об этом сообщили в региональном департаменте образования. 

В Брянской области стартовал основной период проведения государственной итоговой аттестации для выпускников девятых классов.  В первый день свыше 5 тысяч ребят сдали биологию, около 1200 человек – физику и более 600 – историю. Экзамены прошли в 92 пунктах.

«Мы очень стараемся, чтобы экзамены прошли в спокойной доброжелательной обстановке. Проводилось много тренировочных мероприятий, поэтому те, кто учился, вполне справятся с заданиями», – подчеркнула руководитель пункта в школе № 1 Брянска Светлана Сурменок.

Экзамены прошли без нарушений. Результаты станут известны до 7 июня 2023 года.

Читайте также
Более 4500 брянских девятиклассников сдадут ГИА
24 мая 08:47
Более 4500 брянских девятиклассников сдадут ГИА
Последние звонки прозвучали в школах Брянска
23 мая 15:38
Последние звонки прозвучали в школах Брянска
Более двух тысяч одиннадцатиклассников Брянска сдадут ЕГЭ
23 мая 11:25
Более двух тысяч одиннадцатиклассников Брянска сдадут ЕГЭ
Более двух тысяч выпускников школ Брянска сдадут ЕГЭ
10 апреля 11:07
Более двух тысяч выпускников школ Брянска сдадут ЕГЭ

Новости регионов

26.05.2023 15:17
Квест по безопасности провели железнодорожники для смоленских школьников
Сегодня в средней школе №24 г. Смоленска железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции и прокуратуры провели интерактивный квест в рамках акции «Уступи дорогу поездам!», направленной на предупреждение транспортных происшествий с несовершеннолетними. Ребята с интересом выполняли различные задания, которые позволили им больше узнать о работе магистрали, железнодорожных профессиях, а самое главное — о важности соблюдения правил
25.05.2023 13:20
22 – 28 мая Что нужно знать о предварительном голосовании?
Смоляне могут принять участие в электронном предварительном голосовании партии «Единая Россия». Кандидаты, которых выберут жители, и будут представлять партию на основных выборах в Смоленскую областную Думу в сентябре. Что такое предварительное голосование? «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая выбирает кандидатов на основные выборы не в партийных кулуарах, а прислушиваясь и доверяя мнению смолян.
24.05.2023 12:50
Дорожные знаки
Какие транспортные артерии региона отремонтируют в 2023 году? Смоленскую область в 2023 году ждёт масштабный дорожный ремонт. Всего будет отремонтировано около 400 км дорог. На каких участках ждать дорожных рабочих, где пройдёт ямочный, а где капительный ремонт, что будет с улицами Твардовского и Нормандия-Неман? Об этом и многом другом рассказал начальник департамента Смоленской области по
24.05.2023 12:49
Летопись родного края
В Смоленске подвели итоги и наградили победителей и призеров конкурса школьных музеев. Один из них занял второе место в ЦФО и получил сертификат на 300 тысяч рублей – награды смолянам вручил председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов.  Музей школы №33 в Смоленске всегда открыт для учеников – здесь не только проводят экскурсии, но и уроки для

Актуальные темы

Политика
Брянский губернатор осудил чиновников за бесчувственное отношения к семьям военных
Общество
Ещё 27 новых троллейбусов получит Брянск
Общество
Брянский ансамбль получил Гран-при Международного конкурса
Происшествия
Пассажирка мотоцикла сломала ноги в аварии в Брянске
Происшествия
Два водителя погибли в ДТП на брянской трассе

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

На дальней станции сойду: Wink покажет документальный сериал «Поуехавшие» об историях горожан, начавших свое дело в провинции
На дальней станции сойду: Wink покажет документальный сериал «Поуехавшие» об историях горожан, начавших свое дело в провинции

23 мая в Wink состоится премьера документального проекта «Поуехавшие» (16+). Восемь эпизодов сериала — это вдохновляющие истории о людях, которые уехали из больших городов в российскую глубинку, чтобы поменять свою жизнь и жизнь окружающих.

Расписание двух пригородных поездов на Унечском направлении в Брянской области изменится в конце мая на время ремонта пути
Расписание двух пригородных поездов на Унечском направлении в Брянской области изменится в конце мая на время ремонта пути

В Брянской области 29 и 30 мая пройдут плановые путевые работы по смене рельсовых плетей на станции Почеп. Технологическое «окно» продлится с 10:00 до 14:30.

Брянскэнерго создает четвертый высокоавтоматизированный район электрических сетей
Брянскэнерго создает четвертый высокоавтоматизированный район электрических сетей

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» ведутся работы по созданию в регионе четвертого высокоавтоматизированного района электрических сетей на базе Почепского РЭС.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%
Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%

Россельхозбанк возобновил прием заявок на потребительский кредит на благоустройство домовладений в сельской местности с льготной процентной ставкой от 3,25%. Программа запущена вновь после выделения субсидий Министерства сельского хозяйства.