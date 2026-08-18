Брянский ансамбль выступил на фестивале этнокультурных традиций в Белоруссии

2026, 18 августа 12:12

Брянский ансамбль выступил на фестивале этнокультурных традиций «Зов Полесья» в Белоруссии. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На прошлой неделе в агрогородке Лясковичи в Гомельской области состоялся фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья». На территории Припятского национального парка собрались тысячи жителей и гостей страны. На открытии фестиваля выступил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Гости фестиваля посетили выступления цирка шапито, мастер-классы, лазерное шоу на воде, танцевальную вечеринку, конкурс красоты и грации, покатались на теплоходе, побывали на экскурсии в сафари-парке и Музее природы.

На фольклорной сцене фестиваля «Напевы Полесья — в женском сердце» выступил народный ансамбль русской песни «Тросняночка» из брянской Жуковки. Для гостей фестиваля участники коллектива подготовили получасовую программу.

Праздник завершился вечерним фейерверком.