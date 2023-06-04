Более ста образцов техники разработал брянский автозавод за 65 лет.

Брянский автомобильный завод отметил 65-лет со дня основания. Начав свою деятельность с производства бронетранспортеров семейства БТР-152, предприятие стало центром компетенции по производству уникальной колесной техники. За время существования завод разработал более 100 образцов техники.

Новинкой 2023 года стал разработанный в Инжиниринговом центре АО «Обуховский завод» и изготовленный на БАЗ первый предсерийный образец грузового габаритного автомобиля гражданского назначения БАЗ-S36A11.