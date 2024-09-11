Более трёх тысяч флагов украсят Брянск ко Дню города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске украшают улицы к празднованию Дня города. 2400 флагов разместят на опорах освещения в Советском районе. На площади Воинской Славы и на Кургане Бессмертия ставят инсталляции «Вечный огонь» и пилоны со звёздами. На площади Революции появятся конструкции со звёздами и флагами. Также флагами украсят скверы Тютчева и Карла Маркса.

На въезде в Фокинский район устанавливают букву V. На фонарях вдоль проспекта Московского повеся ещё 600 флагов.

В Бежицком районе к празднику на площади у ДК появились конструкции со звёздами. А в сквере Камозина стоит светящийся в темноте самолёт. Также триколоры появятся на всех кольцевых развязках.

В Володарском районе флагами украсят парк «Юность», сквер имени Ленина и «Есенинский», братскую могилу советских воинов, площадь перед кинотеатром «Салют».