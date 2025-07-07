Более трёхсот брянских выпускников пересдали ЕГЭ по семи предметам в резервные дни. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

Основной период ЕГЭ в Брянской области завершился в резервный день 4 июля. В этот день пересдавали экзамены для улучшения результата 347 выпускников текущего года.

Математику профильного уровня написали 94 человека, а базовую – семь. 23 выпускника сдали устную часть экзамена по английскому языку. На обществознание пришли 172 человека, биологию – 34, историю – 14, географию — три.

Для пересдачи ЕГЭ задействовали 11 пунктов проведения. Результаты станут известны до 15 июля.