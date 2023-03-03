Более трёхсот Парт Героев создано в брянских школах

Более трёхсот Парт Героев создано в школах Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Патриотический образовательный проект «Парта Героя» стартовал в 2018 году. Акция направлена на формированию у подрастающего поколения уважительного отношения к истории Отечества.
На ученическую парту наносят информацию о Герое. Право сидеть за ней получают ребята, имеющие успехи в учебе и принимающие активное участие в жизни школы. В стране таких парт уже десятки тысяч. В школах Брянской области Парт Героев создано уже свыше трёхсот.
«Парта Героя» – проект, объединяющий поколения. «Эта акция общегосударственного масштаба. В ее основе — уважительное отношение к истории нашей страны, к ее героическому прошлому, память о соотечественниках, отдавших жизнь во имя мирного будущего страны. Очень важно, чтобы подрастающее поколение знало историю своей страны, своих Героев», — отметила председатель постоянного комитета Брянской областной Думы по образованию, науке, культуре и СМИ Людмила Журавлева.
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